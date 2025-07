Fraude no INSS: compensações por descontos ilegais começam a ser pagos nesta quinta (24) Mais de um milhão já aderiram ao acordo; investigações continuam JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h24 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h24 ) twitter

Fraude no INSS: compensações por descontos ilegais começam a ser pagos nesta quinta (24)

O governo começou a devolver valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS. Este ressarcimento responde a um esquema ilegal que desviou mais de R$ 6 bilhões. A Polícia Federal ainda investiga a fraude sem prisões ou denúncias até agora.

Em três meses de apuração, três inquéritos foram abertos pela PF para identificar os responsáveis pelos desvios. Foram apreendidos R$ 176 milhões em bens e bloqueados R$ 2,8 bilhões de associações e indivíduos investigados. O escândalo levou à demissão do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi e do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanuto. Dois servidores foram presos em Sergipe, mas seus nomes não foram divulgados.

Mais de um milhão de pessoas aderiram ao acordo de ressarcimento, representando pouco mais da metade dos beneficiários com direito à devolução. O governo destinou R$ 3,3 bilhões para o ressarcimento inicial de R$ 250 milhões a cerca de 400 mil pessoas. A meta é alcançar 100 mil beneficiários diariamente.

A adesão é gratuita via aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios até 14 de novembro. O ministro da Previdência visitou uma agência dos Correios em Brasília para acompanhar o atendimento aos beneficiários.

