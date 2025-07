Fraudes em leilões online causam prejuízo de R$ 200 mil Empresário é enganado por criminosos que falsificaram sites de leiloeiros credenciados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 01h45 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h45 ) twitter

Criminosos falsificam páginas de leiloeiros credenciados

Golpes em leilões online têm gerado grandes prejuízos para compradores no Brasil. Criminosos estão falsificando páginas de leiloeiros credenciados, levando um empresário a perder R$ 200 mil após participar de um leilão virtual fraudulento. Mesmo após verificar a autenticidade do leiloeiro e das plataformas, ele foi enganado ao fazer o pagamento via Pix sem nunca receber o veículo prometido.

Os golpistas utilizam táticas como postar queixas falsas em sites de reclamações para convencer as vítimas da legitimidade das transações. No Brasil, já foram identificados cerca de 3.600 sites falsos deste tipo. Para evitar cair em fraudes, é essencial verificar nos tribunais de Justiça e juntas comerciais se o leiloeiro é credenciado e se o site é autêntico.

