Fraudes financeiras aumentam mais de 10% em São Paulo nos primeiros meses do ano Quase dez mil pessoas caíram em golpes no estado desde janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 21h05 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SP: Quase dez mil pessoas são vítimas de estelionatários só nos primeiros cinco meses do ano

Nos primeiros cinco meses deste ano, quase dez mil pessoas foram vítimas de estelionatários no estado de São Paulo. Esse número representa um aumento superior a 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma das vítimas, que preferiu não se identificar, foi enganada ao tentar obter um empréstimo para ajudar um parente. A suposta instituição financeira exigiu o pagamento de taxas para liberar o valor solicitado.

A mulher transferiu dinheiro para contas de pessoas físicas, mas nunca recebeu o empréstimo, resultando em um prejuízo de quase R$ 9 mil. Após tentar cancelar o contrato fraudulento, ela começou a receber ameaças legais. A advogada da vítima recomenda verificar a legitimidade das instituições financeiras no site do Banco Central para evitar esse tipo de golpe. O telefone da empresa falsa não atende e ninguém reconhece a instituição no endereço fornecido.

Assista ao vídeo - SP: Quase dez mil pessoas são vítimas de estelionatários só nos primeiros cinco meses do ano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!