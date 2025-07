Ídolo do Corinthians, Cássio joga pela primeira vez na Neo Química Arena como titular do Cruzeiro

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians vai vestir a camisa do adversário na noite desta quarta (23). O goleiro Cássio está confirmado como titular do Cruzeiro. Mas, o clube mineiro terá um desfalque importante: o meio-campista e capitão Lucas Silva, que será poupado depois de sofrer uma pancada no jogo contra o Juventude, no fim de semana. Fagner, outro jogador que fez história no Timão, também não vai jogar. O Cruzeiro não quis pagar R$ 1 milhão para ele estar em campo.



