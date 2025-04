Fraudes no INSS geram suspensão de repasses a entidades Ministério da Previdência age após denúncias na Câmara dos Deputados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h46 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h46 ) twitter

Em audiência na Câmara, Lupi admite que fraudes no INSS ocorrem há anos e defende punições

O Ministério da Previdência Social suspendeu repasses para entidades envolvidas em fraudes no INSS após operação da Polícia Federal. Descontos indevidos afetaram milhões de aposentados. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro Carlos Lupi admitiu que as fraudes ocorrem há anos e que foi alertado em junho de 2023, mas só alterou regras em março do ano passado.

A operação começou com auditorias internas do INSS e conta com a participação da Controladoria Geral da União. Um procurador acumulou um patrimônio de mais de R$18 milhões com adesões falsas que aumentaram descontos dos aposentados. Antônio Carlos Camilo Antunes, um dos envolvidos, distribuiu parte do dinheiro desviado.

Seis servidores foram presos, diretores afastados e Alessandro Stefanutto foi demitido como presidente do instituto. Prejuízo estimado entre 2019 e 2024 ultrapassa R$6 bilhões. Onze associações são investigadas no esquema fraudulento.

