Fraudes no INSS são investigadas pela Polícia Federal desde 2020 Arquivamento inicial ocorreu por falta de evidências criminais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h14 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h14 )

PF é informada sobre possíveis fraudes no INSS pelo menos desde 2020

A Polícia Federal foi informada sobre fraudes no INSS desde 2020, quando a Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar descontos feitos pela CONAFER. Apesar do caso ter sido transferido à Polícia Federal por decisão judicial, o inquérito foi arquivado por falta de indícios de crime na época. No entanto, com o aumento das denúncias, uma operação foi realizada no mês passado para combater o esquema.

Atualmente, estão sob investigação doze entidades envolvidas nas fraudes, enquanto convênios de quarenta e uma associações foram suspensos. Mais de um milhão de beneficiários contestaram descontos indevidos em seus benefícios, e o INSS planeja devolver R$ 292 milhões a partir do dia 26 deste mês.

No Congresso Nacional, discute-se a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso. Governistas manifestaram apoio à investigação e buscam ocupar cargos estratégicos na comissão. A leitura do requerimento para a CPMI está programada para a próxima sessão do Congresso, prevista para o dia 27 de maio.

