Frente fria derruba temperaturas no centro-sul do Brasil Geadas são esperadas em algumas regiões nesta terça-feira (24) JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h32 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h32 )

Confira a previsão do tempo para esta terça (24)

Uma massa de ar polar está provocando uma queda acentuada nas temperaturas no centro-sul do Brasil. Nesta terça-feira (24), em localidades do Sul, sul de Mato Grosso e São Paulo, há previsão de geada com temperaturas mínimas próximas ou abaixo de zero.

Em São Paulo, o dia será ensolarado, mas frio, com máximas de 15 graus à tarde e mínimas de 9 graus à noite. Em Brasília, a temperatura pode chegar a 26 graus com pancadas de chuva à tarde. Recife terá tempo instável com possibilidade de chuva a qualquer momento e calor de até 28 graus.

A frente fria avança pelo país, tornando o tempo instável em estados como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. No litoral do Nordeste, a umidade do oceano forma nuvens carregadas que podem resultar em chuvas na região.

Além disso, previsões personalizadas indicam que em Imbituva (PR), as temperaturas variam entre zero e um grau negativo nos próximos dias. Já em Itajuípe (BA), o tempo será firme na terça-feira (24) com até 28 graus.

Assista ao vídeo - Confira a previsão do tempo para esta terça (24)

