Preço do barril de petróleo fecha em queda nesta segunda (23) e contraria previsões do mercado

O preço do barril de petróleo fechou em queda nesta segunda-feira (23). Pelo menos nas Bolsas de Valores, o susto com os bombardeios americanos às bases nucleares do Irã, não foi dos piores. O índice Dow Jones, da bolsa americana, fechou em alta de 0,89%. O Nikkei, do Japão, fechou em queda de 0,13%. O índice Stoxx 600, que reúne mercados de países da Europa, também fechou em baixa de 0,28%. No Brasil, o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, fechou em leve queda de 0,41%. O preço do barril de petróleo teve uma queda e foi negociado no exterior a US$ 71 dólares ou R$ 423.



