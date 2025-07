Frente fria provoca queda de temperatura no Sudeste do Brasil Ar polar atinge regiões do Sul e Oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h52 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h52 ) twitter

Saiba qual é a previsão do tempo para esta terça (1º)

Uma nova frente fria avança pelo Brasil, trazendo uma massa de ar polar que provoca queda nas temperaturas em várias regiões. O Sudeste e o Sul do país são os mais afetados, com previsão de geadas e mínimas negativas em alguns locais. Em São Paulo, o tempo instável traz chuva e temperaturas que não passam dos 17 graus.

A onda de frio atinge áreas do sul e oeste de São Paulo e quase todo o Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, a queda nas temperaturas é esperada a partir de quarta-feira (2). No Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e sul do Paraná, as mínimas devem ser negativas, com geadas previstas.

Salvador terá temperaturas de até 27 graus com chuvas isoladas, enquanto Boa Vista pode chegar aos 34 graus com pancadas de chuva. Florianópolis e Belo Horizonte terão máximas de 14 e 27 graus, respectivamente. Campo Grande, João Pessoa e Manaus também têm suas previsões específicas, com temperaturas variando conforme a região.

Em Ibiporã, Paraná, o tempo permanecerá firme nos próximos dias, sem expectativa de chuva e com temperaturas amenas. Já em Balneário Rincão, Santa Catarina, o sol aparecerá entre nuvens, com previsão de chuva passageira na quinta-feira (3).

Assista ao vídeo - Saiba qual é a previsão do tempo para esta terça (1º)

