Frente fria provoca queda de temperatura no Sul e chuva no Norte Massa de ar frio avança pelo centro-sul do Brasil enquanto Norte enfrenta chuvas intensas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 22h16 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta terça (29)

A semana começou com temperaturas em queda e chuvas em várias regiões do Brasil. Nesta terça-feira (29), o centro-sul enfrenta frio intenso devido à passagem de uma frente fria seguida por uma nova massa de ar gelado. Nos estados do Sul, pode gear, especialmente nas áreas elevadas das serras gaúcha e catarinense, onde as temperaturas podem cair abaixo de zero.

Capitais como Porto Alegre, São Paulo e Campo Grande registram mínimas entre 12 e 16 graus pela manhã, com máximas à tarde variando entre 21 e 25 graus. Em São Paulo, há possibilidade de garoa durante a madrugada.

No Norte, todos os estados estão sob influência de chuvas intensas, principalmente no Amazonas, Acre e Roraima. A frente fria também se desloca pelo Espírito Santo em direção ao sul da Bahia. Em Rio Branco, Acre, há alerta para temporais nesta terça-feira com previsão de melhora na quinta-feira.

Assista em vídeo - Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta terça (29)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!