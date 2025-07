Frente fria traz chuvas intensas e temperaturas baixas ao Sudeste Regiões de São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam clima adverso com chuvas fortes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h40 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja qual é a previsão do tempo para esta quinta (3)

Uma frente fria está causando chuvas intensas e temperaturas baixas no Sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro, espera-se que o volume de chuva alcance até 150 milímetros em quatro dias, superando em três vezes a média mensal. Em São Paulo, a temperatura mínima pode chegar a 13 graus.

A infiltração de umidade do oceano continua a formar nuvens de chuva ao longo da costa sudeste. No litoral sul paulista, na região metropolitana de São Paulo e em Juiz de Fora, no sul de Minas Gerais, o volume de precipitação pode atingir até 50 milímetros. O litoral norte de São Paulo e o litoral do Espírito Santo também enfrentam chuvas significativas, com acumulados de até 100 milímetros.

Além das chuvas, o ar polar mantém as temperaturas baixas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 16 graus, enquanto Belo Horizonte e Cuiabá podem registrar até 23 graus. No Recife, as temperaturas sobem a 28 graus, com pancadas de chuva à noite.

Assista ao vídeo - Veja qual é a previsão do tempo para esta quinta (3)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!