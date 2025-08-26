Frio avança pelo Brasil nesta terça-feira (26)
Ar polar atinge o Rio Grande do Sul, podendo gear cedo nas regiões da Campanha, Missões e centro do estado
O ar polar que atinge o Rio Grande do Sul poderá causar geadas na Campanha, Missões e centro do estado. O ar frio também deve alcançar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.
Em São Paulo, o dia terá sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde. A nebulosidade é intensa no sul do país, com risco de chuva entre a serra do Rio Grande do Sul e o Paraná, incluindo temporais no norte catarinense e no sul paranaense. Pancadas de chuva moderadas a fortes são esperadas na faixa leste de São Paulo, além de Sergipe, Alagoas, Amazonas, Roraima e norte do Pará. O centro do Brasil permanece com tempo seco e baixa umidade.
Porto Alegre terá 18 graus, enquanto o Rio de Janeiro chega a 29. Em Brasília, os termômetros devem marcar 30 graus; Manaus atinge 33 e Natal 28.
Qual é o impacto do ar polar no Rio Grande do Sul?
O Rio Grande do Sul deve amanhecer com temperaturas baixas devido à chegada do ar polar, que poderá causar geadas na Campanha, Missões e centro do estado.
Quais regiões do Brasil serão afetadas pela massa de ar frio?
O ar frio deve alcançar também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.
Como será o clima em São Paulo e outras regiões durante a terça-feira?
Em São Paulo, haverá sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde. No sul do país, o risco de chuva é maior entre a Serra do Rio Grande do Sul e o Paraná, com temporais esperados no norte catarinense e sul paranaense.
Quais as temperaturas em algumas cidades brasileiras?
Porto Alegre deve registrar 18 graus, o Rio de Janeiro chega a 29, Brasília marca 30 graus, Manaus atinge 33 e Natal fica com 28 graus.
