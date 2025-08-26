Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Frio avança pelo Brasil nesta terça-feira (26)

Ar polar atinge o Rio Grande do Sul, podendo gear cedo nas regiões da Campanha, Missões e centro do estado

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A frente fria provoca queda nas temperaturas no Rio Grande do Sul, com possibilidade de geadas.
  • A massa de ar polar se espalha por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.
  • Previsão de pancadas de chuva em São Paulo e temporais no norte de Santa Catarina e sul do Paraná.
  • Variações de temperatura entre as cidades: Porto Alegre (18°C) e Rio de Janeiro (29°C).

 

Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (26)
Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (26)

O ar polar que atinge o Rio Grande do Sul poderá causar geadas na Campanha, Missões e centro do estado. O ar frio também deve alcançar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.

Em São Paulo, o dia terá sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde. A nebulosidade é intensa no sul do país, com risco de chuva entre a serra do Rio Grande do Sul e o Paraná, incluindo temporais no norte catarinense e no sul paranaense. Pancadas de chuva moderadas a fortes são esperadas na faixa leste de São Paulo, além de Sergipe, Alagoas, Amazonas, Roraima e norte do Pará. O centro do Brasil permanece com tempo seco e baixa umidade.

Porto Alegre terá 18 graus, enquanto o Rio de Janeiro chega a 29. Em Brasília, os termômetros devem marcar 30 graus; Manaus atinge 33 e Natal 28.


Perguntas e Respostas

Qual é o impacto do ar polar no Rio Grande do Sul?

O Rio Grande do Sul deve amanhecer com temperaturas baixas devido à chegada do ar polar, que poderá causar geadas na Campanha, Missões e centro do estado.


Quais regiões do Brasil serão afetadas pela massa de ar frio?

O ar frio deve alcançar também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.


Como será o clima em São Paulo e outras regiões durante a terça-feira?

Em São Paulo, haverá sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde. No sul do país, o risco de chuva é maior entre a Serra do Rio Grande do Sul e o Paraná, com temporais esperados no norte catarinense e sul paranaense.

Quais as temperaturas em algumas cidades brasileiras?

Porto Alegre deve registrar 18 graus, o Rio de Janeiro chega a 29, Brasília marca 30 graus, Manaus atinge 33 e Natal fica com 28 graus.

Assista ao vídeo - Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (26)

Veja também


Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por violação de sigilo funcional

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.