Frio avança pelo Brasil nesta terça-feira (26)

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A frente fria provoca queda nas temperaturas no Rio Grande do Sul, com possibilidade de geadas.

A massa de ar polar se espalha por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.

Previsão de pancadas de chuva em São Paulo e temporais no norte de Santa Catarina e sul do Paraná.

Variações de temperatura entre as cidades: Porto Alegre (18°C) e Rio de Janeiro (29°C).

Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (26)

O ar polar que atinge o Rio Grande do Sul poderá causar geadas na Campanha, Missões e centro do estado. O ar frio também deve alcançar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre.

Em São Paulo, o dia terá sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde. A nebulosidade é intensa no sul do país, com risco de chuva entre a serra do Rio Grande do Sul e o Paraná, incluindo temporais no norte catarinense e no sul paranaense. Pancadas de chuva moderadas a fortes são esperadas na faixa leste de São Paulo, além de Sergipe, Alagoas, Amazonas, Roraima e norte do Pará. O centro do Brasil permanece com tempo seco e baixa umidade.

Porto Alegre terá 18 graus, enquanto o Rio de Janeiro chega a 29. Em Brasília, os termômetros devem marcar 30 graus; Manaus atinge 33 e Natal 28.

‌



Assista ao vídeo - Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (26)

