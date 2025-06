Frio extremo atinge cidades do Sul do Brasil com temperaturas negativas São Joaquim (SC) registra a menor temperatura do ano com –6,5°C JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h30 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h30 ) twitter

São Joaquim (SC) registra a menor temperatura do ano com –6,5°C

O Sul do Brasil enfrenta temperaturas extremamente baixas. São Joaquim, em Santa Catarina, registrou –6,5°C, a menor do ano. Geadas transformaram a paisagem da Serra Catarinense e também foram observadas em cidades do Rio Grande do Sul.

Em Urupema, Santa Catarina, os termômetros marcaram –5°C. Em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, o gelo cobriu os campos. Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, registrou –1,2°C. Porto Alegre teve mínima de 6°C mesmo com sol, exigindo que as pessoas se agasalhassem bem.

O Instituto Geral de Meteorologia emitiu alerta de perigo devido ao frio intenso e geadas na região Sul. Em Porto Alegre, cerca de 5 mil pessoas vivem em situação de rua. Desde o mês passado, ocorreram quatro mortes suspeitas de hipotermia. A Prefeitura ampliou vagas em abrigos para oferecer cama, banho quente e alimentação para 600 pessoas.

São Joaquim (SC) registra a menor temperatura do ano com –6,5°C

