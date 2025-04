Frio extremo traz temperaturas negativas ao Sul do Brasil Massa de ar polar provoca geadas no Paraná e em Santa Catarina JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h52 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h52 ) twitter

Sul do Brasil continuará a enfrentar geadas e temperaturas baixas ao longo da semana

Nesta terça-feira (29), uma nova massa de ar polar trouxe um amanhecer gelado para o Paraná e Santa Catarina. Em São Joaquim (SC), os termômetros marcaram quase dois graus negativos. No Paraná, cerca de 39 cidades bateram recordes de frio e foi registrada a primeira geada do ano.

O ar frio deve continuar a influenciar o clima no Sul do Brasil até o final da semana, resultando em geadas em várias cidades e mantendo as temperaturas baixas. Além disso, essa frente fria deve causar quedas de temperatura em São Paulo, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, com expectativa de manhãs frias até o fim de semana.

