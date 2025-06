Frio intenso atinge capital paulista com mínimas recordes Geadas são previstas em regiões do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h50 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h50 ) twitter

Previsão do tempo: Capital paulista pode ter a manhã mais fria do ano nesta quarta (25)

A previsão do tempo indica que a capital paulista pode enfrentar a manhã mais fria do ano, com temperaturas mínimas entre 4 e 5 graus. Um total de 1900 municípios está em alerta devido à queda acentuada nas temperaturas, com possibilidade de geadas em áreas do Sul, sul de Mato Grosso do Sul, interior e leste de São Paulo e sul de Minas Gerais.

Em Porto Alegre e São Paulo, o tempo deve permanecer firme e ensolarado, com máximas entre 16 e 18 graus durante a tarde. Já em Salvador, há alerta para chuvas fortes, com temperaturas chegando a 27 graus. A massa de ar polar que avança sobre o centro-sul do país é responsável por manter o tempo firme e as temperaturas baixas.

No litoral da Bahia, a frente fria deve trazer nuvens carregadas. Em Curitiba, a temperatura pode cair para 1 grau, enquanto no Rio de Janeiro, a mínima prevista é de 11 graus. Em outras localidades, como Cuiabá e Natal, as mínimas são de 15 e 24 graus, respectivamente. Porto Velho pode registrar até 22 graus.

Previsão do tempo: Capital paulista pode ter a manhã mais fria do ano nesta quarta (25)

