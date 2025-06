Frio intenso avança pelo Brasil com nova massa de ar polar Temperaturas caem no Sul e Sudeste; geadas previstas em algumas regiões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h24 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h24 ) twitter

Veja a previsão do tempo para esta terça (10) em todo o país

Uma nova massa de ar polar está se deslocando pelo Brasil, causando uma queda significativa nas temperaturas. A região sul enfrenta frio intenso, com temperaturas até cinco graus abaixo do comum para esta época do ano. Essa onda de frio também afeta o Espírito Santo e o sul de Goiás.

Na manhã desta terça-feira, há previsão de geada em áreas do interior do Rio Grande do Sul, na região central de Santa Catarina e no extremo sul do Paraná. As capitais Porto Alegre e São Paulo sentirão os efeitos dessa frente fria, com máximas previstas de 16 e 18 graus.

No Norte, Belém pode ter pancadas de chuva a qualquer momento, com temperaturas chegando a 32 graus. A frente fria continua avançando para a costa do Espírito Santo e sul da Bahia. A umidade vinda do oceano intensifica as chuvas no litoral nordestino.

Florianópolis terá uma máxima de 19 graus; Vitória, 27; Goiânia e Fortaleza devem chegar a 28 graus; Porto Velho pode alcançar até 33 graus. Em Presidente Venceslau, São Paulo, o sol predomina com máximas entre 22 e 23 graus. Pedra Preta, Mato Grosso, terá tempo estável com temperaturas entre 27 e 29 graus até quinta-feira.

Assista ao vídeo - Veja a previsão do tempo para esta terça (10) em todo o país

