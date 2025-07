Frio recorde em São Paulo marca julho Massa de ar frio causa queda nas temperaturas em várias regiões do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h34 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h34 ) twitter

Confira a previsão do tempo para este sábado (19)

São Paulo enfrenta os primeiros quinze dias de julho mais frios dos últimos dez anos. A capital paulista deve registrar uma nova queda de temperatura com a chegada de uma massa de ar frio a partir da madrugada de sábado. O tempo seguirá firme, com sol e sem chuva até domingo, com máximas entre 20 e 22 graus. Na segunda-feira, as temperaturas devem subir para até 24 graus.

Os maiores volumes de chuva foram registrados em Roraima e Alagoas hoje, enquanto imagens de satélite mostram grande parte do país sem nuvens. Amanhã, uma frente fria avança trazendo instabilidades entre o litoral norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia. No sul do país, o ar polar mantém as temperaturas baixas, com possibilidade de geada no interior do Rio Grande do Sul e no sul do Paraná. Porto Alegre pode ter máxima de 19 graus no sábado à tarde.

