Funcionário de pet shop em Aparecida de Goiânia agride cachorrinha durante tosa Polícia indiciará agressor por maus-tratos a animais domésticos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h22 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cachorrinha é agredida por funcionário de pet shop durante a tosa em GO

Uma cachorrinha foi agredida por um funcionário de um pet shop em Aparecida de Goiânia durante a tosa. O agressor será indiciado pela polícia por maus-tratos a animais domésticos, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão.

O incidente ocorreu quando o funcionário, impaciente, começou a agredir o animal com socos. A cachorrinha, chamada Sofia, é da raça shih-tzu. Após o ocorrido, o dono do pet shop foi informado de que o animal havia sofrido um trauma durante a tosa. No entanto, ao revisar as imagens do circuito interno de segurança, os responsáveis pelo estabelecimento constataram a agressão e notificaram a polícia.

O funcionário foi ouvido na delegacia, acompanhado de seu advogado, mas não se manifestou. Um psicólogo especializado em comportamento animal orienta os tutores a observarem sinais de desconforto em seus animais, como comportamento retraído, para identificar possíveis maus-tratos.

Assista ao vídeo - Cachorrinha é agredida por funcionário de pet shop durante a tosa em GO

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!