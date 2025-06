Polícia Civil investiga causa de incêndio em aterro sanitário na região metropolitana de Belém (PA)

A Polícia Civil investiga o que provocou um incêndio em um aterro sanitário, na região metropolitana de Belém (PA). A fumaça se espalhou pelas cidades da região. Segundo a prefeitura da capital, que fiscaliza o contrato com a empresa que administra o aterro, as más condições e falta de estrutura do local podem ter contribuído para o incêndio. O lugar ainda recebe descarte irregular de lixo. A prefeitura disse que vai exigir aumento da fiscalização. Um funcionário foi preso por causa das irregularidades. Outras duas pessoas prestaram depoimento.



