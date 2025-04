Funeral do Papa Francisco reunirá líderes mundiais Cerimônia ocorrerá no sábado com presença de chefes de estado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h42 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Funeral do Papa Francisco será no sábado (26), anuncia Vaticano

O Vaticano anunciou que o funeral do Papa Francisco ocorrerá no próximo sábado, reunindo cerca de 200 chefes de estado. O corpo do pontífice está em uma capela no Vaticano e será exposto ao público a partir de quarta. Após a cerimônia, ele será levado para Roma para sepultamento.

Francisco foi o primeiro Papa latino-americano e liderou a Igreja Católica por mais de dez anos até falecer aos 88 anos devido a um acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. O conclave para escolher seu sucessor ocorrerá no próximo mês.

Assista em vídeo - Funeral do Papa Francisco será no sábado (26), anuncia Vaticano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!