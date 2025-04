SP registra 765 atendimentos por engasgo este ano; manobra simples pode salvar vidas

Nos três primeiros meses deste ano, São Paulo registrou 765 casos de engasgamento entre crianças e adultos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam mais de 150 desses casos. Um episódio notável ocorreu quando a bebê Laura parou de respirar após tomar mamadeira. Sua mãe, Beatriz, acionou imediatamente a Polícia Militar, que rapidamente aplicou a manobra de Heimlich, salvando a vida da criança. Os agentes que socorreram Laura fizeram uma visita surpresa à família, consolidando seu papel heroico na comunidade. Essa história destaca a importância do conhecimento em primeiros socorros para lidar com situações de emergência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!