Confira a previsão do tempo para esta terça (22) em todo o país

A semana começa com recordes de frio no Sul do país, com temperaturas muito baixas até esta terça (22). Na Serra Catarinense, cidades como Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici têm mínimas entre 4 e 5 graus. Em Porto Alegre, o dia também começa frio, mas as máximas alcançam 25 graus. Em São Paulo , não há previsão de chuva nesta terça-feira. Em Campo Grande, o tempo é abafado, com possibilidade de chuva rápida e temperaturas de até 29 graus. A partir de quarta-feira (23), as temperaturas voltam a subir, e há previsão de chuvas fortes na região Sul e em São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!