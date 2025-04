Bebê morre e outras quatro pessoas ficam feridas após explosão de casa na zona norte de SP

Uma bebê de quatro meses morreu e outras quatro pessoas da família ficaram feridas depois que um botijão de gás explodiu e uma casa desabou, na zona norte de São Paulo. De acordo com a polícia, o caso não teria sido acidental. O dono do imóvel, que é bisavô da criança, teria provocado a explosão. A mãe e mais duas crianças foram resgatadas e levadas para o hospital. O pai da bebê foi o único que não ficou ferido. O bisavô teve o corpo queimado, mas está vivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!