G7 apoia Israel e critica ameaças do Irã em cúpula no Canadá Lula defende transição energética e critica gastos militares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 01h02 (Atualizado em 18/06/2025 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líderes do G7 manifestam apoio a Israel e condenam ameaça do Irã

Durante a cúpula do G7 no Canadá, líderes das principais economias mundiais manifestaram apoio a Israel e criticaram as ameaças do Irã. O presidente Lula participou do encontro, mas não realizou a reunião planejada com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky devido a ajustes nas agendas.

O Canadá anunciou uma doação de aproximadamente R$ 8 bilhões em auxílio militar à Ucrânia. Em seu discurso, Lula destacou a importância da colaboração internacional no combate às mudanças climáticas e criticou os gastos com armamentos, pedindo um compromisso renovado com a paz.

O presidente francês Emmanuel Macron reafirmou que os países europeus estão dispostos a participar de negociações sobre o programa nuclear iraniano, alertando contra pressões para mudança de regime. Lula deixou o evento sem falar com a imprensa, com retorno ao Brasil previsto para o dia seguinte.

Assista ao vídeo - Líderes do G7 manifestam apoio a Israel e condenam ameaça do Irã

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!