Trump sobe o tom contra o Irã após cúpula do G7 e diz que líder do país é um alvo fácil

Donald Trump subiu o tom contra o Irã depois de voltar mais cedo da cúpula do G7. Em uma sequência de três publicações a respeito do Irã, o presidente americano escreveu que os Estados Unidos têm controle completo e total dos céus do Irã. Em seguida, ele disse saber onde está o líder supremo iraniano, mas que os militares dos EUA não vão matá-lo, por enquanto, ainda que a paciência do país esteja "se esgotando". Em completo, ele pediu ‘rendição incondicional’ ao Irã.



