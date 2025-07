Gerson deixa Flamengo e assina com o Zenit da Rússia Meio-campista seguirá para o clube russo após eliminação no Mundial de Clubes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h11 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h11 ) twitter

Meio-campista do Flamengo, Gerson deixará o clube para jogar no Zenit, da Rússia

O Flamengo confirmou a saída de Gerson, um dos principais jogadores do time, que se transferirá para o Zenit, da Rússia. O atleta voltou ao Brasil na manhã de terça-feira (2) com a equipe após a eliminação no Mundial de Clubes. A transferência foi selada com um pagamento de R$ 160 milhões pelo clube russo.

Além disso, o Santos anunciou a chegada de dois reforços: o lateral direito Igor Vinícius, vindo do São Paulo, e o meio-campo William Arão, que retorna ao Brasil após passagem pela Grécia. O São Paulo também garantiu a extensão do empréstimo de Marcos Antônio com a Lazio até junho do próximo ano.

