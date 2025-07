Minuto JR: Anvisa aprova início dos testes em humanos da vacina contra a gripe aviária

A Anvisa aprovou o início de testes em humanos, da vacina brasileira contra a gripe aviária, desenvolvida pelo Instituto Butantan. 700 voluntários adultos vão participar dessa nova etapa. No Rio de Janeiro, 92 pessoas foram presas, em uma operação de combate ao roubo, furto e receptação de celulares. Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O acidente aconteceu durante um voo de treinamento.



