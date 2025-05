Gilberto Waller Júnior lidera INSS em meio a investigações de fraudes bilionárias Procurador federal assume com foco em investigações e ressarcimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h20 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quem é Gilberto Waller Júnior, novo presidente do INSS que assume o órgão após denúncias de fraudes

Gilberto Waller Júnior, procurador federal desde 1998, assume a presidência do INSS em um momento crítico marcado por investigações de fraudes que prejudicaram milhões de aposentados. Com uma carreira marcada pelo combate à corrupção, Waller Júnior tem a missão de colaborar com as autoridades na apuração dos casos e no ressarcimento das vítimas.

A nomeação de Waller Júnior não envolveu o ministro da Previdência, Carlos Lupi, que continua no cargo apesar das pressões. As investigações conduzidas pela Polícia Federal se concentram na análise de materiais apreendidos em operações realizadas em três estados e no Distrito Federal.

Estima-se que o esquema fraudulento tenha causado prejuízos superiores a R$ 6 bilhões. Entre os bens apreendidos estão imóveis, veículos, dinheiro, joias e obras de arte. Beneficiários com deficiência, analfabetos e indígenas estão entre as vítimas das fraudes.

Assista em vídeo - Quem é Gilberto Waller Júnior, novo presidente do INSS que assume o órgão após denúncias de fraudes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!