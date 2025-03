Gleisi Hoffmann e Haddad discutem prioridades econômicas do governo Projeto de isenção do Imposto de Renda será enviado ao Congresso na próxima semana JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 00h37 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h37 ) twitter

Gleisi Hoffmann se reúne com Haddad para discutir as prioridades econômicas do governo

A ministra Gleisi Hoffmann reuniu-se com Fernando Haddad para discutir as prioridades econômicas do governo. Entre as medidas está o envio ao Congresso de um projeto que propõe a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Outras questões abordadas incluem estratégias para combater a inflação dos alimentos e a reforma da aposentadoria dos militares. O governo também foca no enfrentamento aos supersalários no setor público. Durante a reunião, Gleisi defendeu o presidente Lula e destacou seu histórico de apoio à liderança feminina.

