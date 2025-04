Governo amplia Minha Casa Minha Vida para famílias com renda até R$ 12 mil Novas regras do programa habitacional incluem famílias de renda intermediária JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/04/2025 - 00h30 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h30 ) twitter

Governo federal publica decreto que amplia o programa Minha Casa, Minha Vida

O governo federal anunciou a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, que agora passa a incluir famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. A medida, publicada em decreto, visa atender a um novo segmento de renda que anteriormente não se encaixava nas faixas do programa.

Com a nova regra, as famílias poderão financiar imóveis de até R$ 500 mil, com um prazo de pagamento de até 35 anos e juros anuais de 10,5%. No entanto, ao contrário das faixas de renda mais baixas, essa nova categoria não receberá subsídios, exigindo que os participantes arquem com o custo total do imóvel.

Os recursos para essa nova modalidade virão do Fundo Social, alimentado pela arrecadação do pré-sal. A expectativa do governo é que a nova linha de crédito esteja disponível a partir da primeira quinzena de maio. Nos primeiros dois anos da atual gestão, mais de 1,25 milhão de famílias já aderiram ao programa.

