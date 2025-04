Governo amplia parcerias para agilizar tratamento de câncer no Brasil Lula e ministro da Saúde buscam cooperação com setor privado para reduzir filas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h44 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h44 ) twitter

Governo federal estuda formas de reduzir filas e agilizar tratamento do câncer no país

O presidente Lula se reuniu com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto para discutir estratégias que visam acelerar o tratamento de câncer no Brasil. A principal iniciativa é estabelecer parcerias com hospitais e planos de saúde privados para reduzir o tempo de espera nas filas de atendimento.

A meta estabelecida é realizar o diagnóstico de câncer em até 30 dias e iniciar o tratamento em até 60 dias. Durante a reunião, Padilha também anunciou que o dia 10 de maio será marcado como o dia D da vacinação, com continuidade da campanha nas escolas durante todo o mês. Mais de 110 mil instituições de ensino participam dessa mobilização nacional.

Além disso, Lula se encontrou com representantes de centrais sindicais para discutir promessas de campanha, incluindo a redução da jornada de trabalho e a isenção do imposto de renda para certas faixas salariais.

