Governo amplia vagas no programa Mais Médicos para atender regiões carentes Edital prevê três mil novas contratações para melhorar acesso à saúde JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h22 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h22 )

Mais Médicos: governo lança edital para três mil novas vagas no programa

O governo federal lançou edital para adicionar três mil novas vagas ao programa Mais Médicos, com o objetivo de aumentar o atendimento em áreas com escassez de médicos. Atualmente, o programa conta com 26 mil profissionais em quatro mil municípios e visa atingir a meta de 28 mil até o final do ano.

O programa se destaca por levar assistência médica a comunidades carentes, como em Mauá, na Grande São Paulo, onde equipes realizam visitas domiciliares para pacientes que não conseguem se locomover até as unidades de saúde. No ano passado, mais de 63 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa.

Além do aumento no número de médicos, o Ministério da Saúde ampliou a lista de medicamentos gratuitos oferecidos pela farmácia popular em fevereiro. Agora são disponibilizados 40 itens, incluindo remédios para diabetes e hipertensão, além de fraldas geriátricas, aliviando a carga financeira de muitas famílias brasileiras.

