Governo brasileiro responde a críticas de revista britânica sobre política externa

Em carta, governo rebate críticas feitas pela ‘The Economist’ à política externa de Lula

O governo do Brasil apresentou sua resposta às críticas realizadas pela revista The Economist em relação à política externa do presidente Lula. Essa resposta, formalizada através de uma carta, foi assinada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler destacou que Lula está comprometido com democracia, sustentabilidade, paz e multilateralismo.

Além disso, ressalta-se o papel do Brasil na liderança do G20 e o compromisso de Lula com o direito internacional e a diplomacia para resolução de disputas. A carta é uma reação ao artigo britânico que criticou a postura brasileira no conflito entre Israel e Irã, apontando que a linguagem empregada isolou o Brasil das demais democracias ocidentais.

