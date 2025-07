Corpo de Juliana Marins, morta em trilha na Indonésia, chega ao Brasil

O corpo da publicitária Juliana Marins, que morreu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, chegou hoje (1º) ao Brasil. O laudo emitido na Indonésia apontou que a brasileira morreu por causa de uma hemorragia interna, 20 minutos após uma queda, mas não especificou quando isso aconteceu. O jornalismo da RECORD apurou que o novo exame de necropsia será feito amanhã (2) de manhã. Hoje, autoridades da Indonésia começaram a ouvir testemunhas para investigar as circunstâncias do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!