Governo congela R$ 31 bilhões do orçamento para enfrentar déficit Medidas incluem aumento do IOF para operações de crédito empresarial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h03 )

Governo anuncia o congelamento de mais de R$ 31 bilhões do Orçamento para cumprir meta fiscal

O governo federal anunciou o congelamento de mais de R$ 31 bilhões do orçamento de 2025 como parte de um esforço para combater o déficit primário e cumprir a meta fiscal. A medida foi detalhada pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, em Brasília.

No relatório apresentado, foi explicado que R$ 10,6 bilhões serão bloqueados e R$ 20,7 bilhões contingenciados. O bloqueio visa evitar que despesas não essenciais excedam o orçamento, enquanto o contingenciamento é necessário quando a arrecadação fica abaixo das expectativas, exigindo ajustes nas despesas.

O governo também anunciou um aumento no imposto sobre operações financeiras (IOF), com foco em operações de crédito para empresas. Espera-se que essa medida gere uma arrecadação adicional de R$ 20,5 bilhões neste ano e R$ 41 bilhões no próximo ano. As ações fazem parte de uma estratégia mais ampla para melhorar as contas públicas após anos de déficits.

