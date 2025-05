Governo do RS recusa testes de gripe aviária perto do vencimento Justiça exige informações sobre controle de aves infectadas em Sapucaia do Sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h26 ) twitter

Governo do RS recusa testes para diagnóstico de gripe aviária que estavam perto do vencimento

O governo do Rio Grande do Sul recusou kits para diagnóstico de gripe aviária oferecidos pelo Ministério da Agricultura devido à proximidade do vencimento. A Justiça proibiu a retirada de aves contaminadas no zoológico de Sapucaia do Sul e solicitou que o governo estadual informe sobre o tempo de manifestação dos sintomas e as medidas adotadas. Nos últimos dias, cerca de 90 aves morreram, incluindo cisnes e patos.

Em Montenegro, mais de 17 mil frangos morreram em uma granja comercial, preocupando criadores de aves nas regiões próximas. Em Tupandi, onde a avicultura é vital para a economia local, há temor sobre o impacto potencial de um surto. Nove casos suspeitos estão sendo investigados no Brasil, com novos registros em Garopaba e Chapecó, em Santa Catarina, e Gaurama, no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Agricultura gaúcha declarou ter estoque suficiente de testes e justificou a recusa dos kits do Ministério da Agricultura pelo prazo próximo ao vencimento. O Ministério ainda não comentou.

