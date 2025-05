Canadá confirma interesse em participar do Domo de Ouro, sistema de defesa antimísseis dos EUA

A china criticou o anúncio do governo dos Estados Unidos de um novo sistema de defesa antimísseis chamado Domo de Ouro. Já a Rússia defendeu o desenvolvimento do projeto. O novo sistema de defesa será capaz de interceptar mísseis disparados por outros países contra os Estados Unidos e também neutralizar ameaças vindas do espaço. O projeto americano foi inspirado no Domo de Ferro, de Israel, só que segundo o presidente Trump, seria mais moderno e avançado. Também hoje, Trump recebeu o presidente da África do Sul Cyril Ramaphosa e o acusou de permitir um suposto genocídio contra fazendeiros brancos.



