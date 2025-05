Governo dos EUA proíbe Harvard de matricular alunos internacionais Estudantes atuais devem buscar transferência após revogação de certificação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 00h21 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo dos EUA proíbe a Universidade Harvard de matricular estudantes estrangeiros

O governo dos Estados Unidos proibiu a Universidade Harvard de matricular estudantes estrangeiros. A secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, anunciou a revogação da certificação do programa de estudantes e visitantes de intercâmbio da universidade. Com isso, novos alunos internacionais não serão aceitos, e os atuais devem buscar transferência para outras instituições.

A administração de Harvard classificou a medida como ilegal. No último ano letivo, quase 6.800 alunos estrangeiros representavam cerca de 27,2% do corpo estudantil. A decisão ocorreu após o presidente Donald Trump acusar a universidade de tolerar antissemitismo no campus devido a manifestações contra Israel. Além disso, Harvard se recusou a encerrar programas de diversidade.

Assista em vídeo - Governo dos EUA proíbe a Universidade Harvard de matricular estudantes estrangeiros

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!