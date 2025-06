Governo e Congresso alinham revogação do aumento do IOF Lula afirma que elevação do imposto foi decisão política, não um erro

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h31 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share