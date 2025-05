Governo enfrenta desafio de compensar recuo na cobrança de IOF Ministro Haddad destaca urgência em encontrar alternativas fiscais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h28 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Haddad afirma que governo tem que decidir essa semana como compensar o recuo sobre cobrança do IOF

O governo brasileiro busca soluções para compensar o recuo na cobrança de impostos sobre fundos de investimento no exterior após forte reação negativa do mercado ao aumento do IOF. Durante um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a necessidade urgente de reforçar as finanças do país para atingir as metas fiscais.

O presidente Lula passou o início da semana em reuniões internas para alinhar o discurso governamental frente à crise gerada pela medida inicial. Enquanto isso, o presidente da Câmara dos Deputados criticou nas redes sociais qualquer aumento de impostos, afirmando que o governo deve controlar seus gastos sem transferir essa responsabilidade ao Congresso.

Lula planeja retomar suas viagens pelo Brasil ainda esta semana, com compromissos previstos em Pernambuco, Paraíba, Paraná e Santa Catarina.

Assista em vídeo - Haddad afirma que governo tem que decidir essa semana como compensar o recuo sobre cobrança do IOF

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!