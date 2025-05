Trump decide adiar para julho a aplicação das tarifas de 50% sobre produtos da UE

O presidente Donald Trump decidiu adiar para julho a aplicação das tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia. O adiamento foi anunciado depois que o presidente americano teve o que chamou de ‘ligação muito agradável' com a presidente da comissão europeia, Ursula von der Leyen. A justificativa de Trump para as tarifas seria o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa, que ele estima em U$ 300 bilhões, o equivalente a R$ 1,4 trilhão.



