Trump promete tirar verbas da Universidade Harvard e destiná-las a escolas técnicas

O presidente Donald Trump afirmou que vai tirar verbas da universidade de Harvard e doar para escolas técnicas. Na semana passada, o governo americano proibiu matrículas de estrangeiros em Harvard. O departamento de segurança interna diz que a universidade permitiu que estudantes de grupos pró-terroristas assediassem e agredissem alunos judeus. Donald Trump, assumiu um tom político no discurso do Dia da Memória, que homenageia os militares mortos em combate. Trump começou o discurso destacando a bravura dos soldados, a quem chamou de ‘grandes guerreiros do país’. Em seguida, disse que segue em busca de tornar os Estados Unidos mais fortes, mais livres e a maior nação do mundo. Ele disse que irá consertar o país, depois de quatro anos difíceis, se referindo ao governo de Joe Biden.



