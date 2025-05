Governo federal e de São Paulo firmam acordo para realocar famílias do Moinho Terreno será transformado em parque público após desocupação pacífica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h47 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governos federal e de SP se unem para oferecer casas gratuitas às famílias da Comunidade do Moinho

O governo federal e o de São Paulo fecharam um acordo para fornecer novas moradias às famílias da Comunidade do Moinho, localizada no centro de São Paulo. O objetivo é transformar o terreno, atualmente ocupado por cerca de 850 famílias, em um parque público.

Na manhã de hoje (15), policiais militares estiveram presentes para apoiar a retirada pacífica dos moradores, sem registros de confrontos. Cada família receberá R$250 mil para adquirir uma nova residência, com R$180 mil provenientes da União e o restante do estado. Até que a compra das novas casas seja concluída, será oferecido um auxílio aluguel mensal de R$1.200 às famílias. Os recursos para este auxílio virão do programa Minha Casa Minha Vida.

O prefeito de São Paulo elogiou a desocupação e comentou sobre a situação da Cracolândia, afirmando que a área está vazia e que não houve dispersão dos usuários de drogas devido ao trabalho contínuo de assistência social e saúde.

Assista em vídeo - Governos federal e de SP se unem para oferecer casas gratuitas às famílias da Comunidade do Moinho

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!