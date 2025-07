Governo lança Plano Safra de Agricultura Familiar com R$ 89 bilhões em recursos Iniciativa visa modernizar a agricultura familiar e reduzir uso de agrotóxicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 21h53 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h53 ) twitter

Governo lança Plano Safra de Agricultura Familiar, que destina recursos a pequenos agricultores

O governo federal anunciou o lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar, destinando R$ 89 bilhões para apoiar pequenos produtores rurais. Desse total, R$ 78 bilhões serão direcionados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que celebra seu 30º aniversário.

O objetivo do plano é estimular a produção de alimentos com menos agrotóxicos e modernizar o campo. As taxas de financiamento para a produção de alimentos da cesta básica foram mantidas em 3%, com uma redução para 2% para cultivos orgânicos.

Durante o evento de lançamento, o presidente Lula comentou sobre a alta taxa básica de juros, atualmente em 15% ao ano, expressando confiança em futuros ajustes econômicos. Ele também destacou a importância da justiça tributária sem mencionar diretamente a recente tensão entre governo e Congresso após a derrubada do decreto que aumentava impostos sobre operações financeiras.

Em resposta à decisão do Congresso, uma ação foi movida no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a medida, com o ministro Alexandre de Moraes como relator. O presidente da Câmara criticou discursos polarizados e ressaltou as dificuldades enfrentadas no parlamento para aprovar o aumento do IOF.

