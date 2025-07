Governo recorre ao STF sobre IOF e causa apreensão em Lisboa Evento jurídico em Portugal reúne autoridades para discutir efeitos da medida JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 22h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IOF: Decisão do governo de recorrer ao STF preocupa membros da Corte e do Congresso

A decisão do governo de apelar ao Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão do aumento do IOF foi pauta de um evento jurídico em Lisboa, gerando apreensão entre autoridades. O vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, afirmou que recorrer ao Judiciário não resolve a crise, sugerindo outras formas de aumentar a arrecadação. No encontro, o ministro Gilmar Mendes destacou a importância do diálogo entre as autoridades presentes, como o ministro Alexandre de Moraes e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota.

O fórum, que inicia amanhã (2), contará com a participação de cinco ministros do STF e numerosos parlamentares, com a expectativa de se alcançar um consenso sobre o tema. Além do IOF, o evento abordará questões de inovação como inteligência artificial e modernização do Judiciário, ressaltando a necessidade de regular e incentivar o desenvolvimento tecnológico local.

Assista ao vídeo - IOF: Decisão do governo de recorrer ao STF preocupa membros da Corte e do Congresso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!