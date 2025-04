Governo suspende descontos ilegais do INSS após suspeita de fraude AGU investiga desvio de R$ 6 bilhões; aposentados aguardam ressarcimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 23h32 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h32 ) twitter

Após irregularidades, governo suspende descontos de associações e sindicatos nos pagamentos do INSS

O governo federal suspendeu todos os descontos realizados por associações e sindicatos nos pagamentos dos beneficiários do INSS devido a suspeitas de fraudes que teriam desviado R$ 6 bilhões dos aposentados. A medida visa identificar quantos beneficiários tiveram parte de seus benefícios desviados sem autorização.

O Tribunal de Contas da União já havia alertado sobre possíveis irregularidades no sistema de convênios do INSS. Apesar disso, os descontos continuaram até a intervenção governamental. Uma força-tarefa foi criada pela Advocacia-Geral da União para investigar e responsabilizar os envolvidos no esquema fraudulento.

Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União resultou na execução de mandados de busca e apreensão em diversos estados, além do sequestro de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão. Entre as medidas judiciais, seis servidores do INSS foram afastados, incluindo o ex-presidente Alessandro Stefanutto, que foi demitido. Os recursos descontados em maio não serão repassados às associações e serão restituídos aos aposentados em pagamentos futuros.

Após irregularidades, governo suspende descontos de associações e sindicatos nos pagamentos do INSS

