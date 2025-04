Granizo atinge Vacaria e causa danos a residências Tempestade surpreende moradores e mobiliza autoridades em Vacaria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 23h52 (Atualizado em 15/04/2025 - 23h52 ) twitter

Tempestade de granizo surpreende moradores e cobre ruas de gelo no Rio Grande do Sul

Uma forte tempestade de granizo atingiu a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, causando danos a 120 residências e surpreendendo a população local. A Defesa Civil relatou que a situação exigiu o uso de retroescavadeiras para remover o gelo acumulado nas ruas.

Os moradores registraram as vias cobertas por pedras de gelo, que lembravam um cenário nevado. Além disso, o Corpo de Bombeiros atendeu a 30 ocorrências relacionadas ao temporal. As autoridades seguem trabalhando para mitigar os efeitos do fenômeno climático na região.

