Granizo provoca estragos em Sant’Ana do Livramento

Forte tempestade de granizo atinge o RS no começo da noite desta segunda (16)

Uma tempestade de granizo atingiu Sant’Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira (16), causando danos em um posto de combustíveis e veículos. A cidade, localizada na fronteira com o Uruguai, teve suas ruas cobertas por uma espessa camada de gelo, conforme vídeos feitos por moradores. Durante a tarde, a Defesa Civil havia emitido um alerta sobre chuvas intensas e ventos fortes para todo o estado.

Assista ao vídeo - Forte tempestade de granizo atinge o RS no começo da noite desta segunda (16)

