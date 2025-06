Haddad busca alternativas para decreto do IOF com foco em reformas Reação negativa leva ministro a considerar reformas estruturantes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h42 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h42 ) twitter

Haddad deve apresentar nesta semana alternativas para o decreto que aumenta o IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar propostas para modificar o decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) após críticas do mercado e do Congresso. Ele defende uma abordagem mais ampla, incluindo reformas estruturantes como a administrativa.

Haddad discutiu com os presidentes da República, da Câmara e do Senado a necessidade de abordar essas questões antes da viagem presidencial. Embora não tenha especificado as medidas que serão adotadas, o ministro indicou que a correção de distorções no sistema financeiro é uma prioridade.

A Câmara dos Deputados considera reduzir as alíquotas do IOF em conjunto com reformas estruturantes. O presidente da Câmara, Hugo Motta, propõe ainda a revisão das isenções fiscais para setores específicos e a flexibilização das verbas destinadas à educação e saúde para maior liberdade orçamentária.

