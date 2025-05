Haddad revela R$ 800 bilhões em renúncias fiscais no orçamento Governo bloqueia R$ 31 bilhões para cumprir meta fiscal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h33 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h33 ) twitter

Haddad afirma que existem R$ 800 bilhões no Orçamento só com renúncias fiscais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou a existência de R$ 800 bilhões em renúncias fiscais no orçamento federal durante um debate com representantes do setor industrial na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Na ocasião, discutiu-se também o bloqueio de R$ 31 bilhões anunciado pelo governo na semana anterior para cumprir a meta fiscal anual.

Além disso, o BNDES anunciou a ampliação de créditos destinados à indústria até o fim de 2025. Representantes do setor reconheceram avanços, mas pediram mais investimentos na infraestrutura do país e criticaram o alto patamar da taxa básica de juros. Em Brasília, líderes industriais também se reuniram para discutir as dificuldades enfrentadas pelo setor e a necessidade de políticas econômicas que abordem a alta taxa de juros.

